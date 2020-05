Rivoli: Spazio Conad, l’assedio all’alba

GUARDA IL VIDEO

Lunghe code e un’entrata nuova per il neonato “Spazio Conad” di corso Susa. Tanti si sono messi in fila già dalle 7,30 del mattino per aspettare la riapertura sotto un’insegna nuova dopo mesi di lavori di allestimento. Il supermercato si sviluppa su 4.600 metri quadri di superficie di vendita, oltre ai 400 metri quadri dedicati al pet store, vera novità insieme alla parafarmacia, ed impiega 179 addetti. A tagliare il nastro il presidente di Conad Nord Ovest: «Questo è un bellissimo negozio che ci deve dare orgoglio a tutti noi che siamo persone oltre le cose - commenta Valter Geri prima del taglio - Di cuore un grande in bocca al lupo e tutti noi, ma in modo particolare a voi che entrate in un mondo che magari ancora non conoscete. Mi auguro che il primo impatto sia positivo per tutti voi». Nel punto di vendita sono attive 25 casse (16 normali e 9 casse self) ed è possibile velocizzare...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020