Scontro sulla statale 24 a Bussoleno, muore un motociclista di Bruino

Il bivio Baroni, tra la statale 24 e la strada che sale alle borgate dell'Inverso di Bussoleno, deve contare ancora un morto. È un motociclista 60enne di Bruino, che ha perso la vita questo pomeriggio nel violento scontro della propria Yamaha con il Nissan Qashqai condotto da un 77enne che stava terminando la svolta dalla statale 24 verso il centro di Bussoleno. Il centauro bruinese proveniva da S.Giorio e complice la visibilità ridotta dalla mezza curva che compie l'arteria stradale in quel tratto, non è riuscito ad evitare l'impatto con la parte posteriore destra dell'automobile. La moto è stata sbalzata dalla parte opposta della carreggiata, mentre il motociclista è rimasto esanime a terra. Il primo a cercare di soccorrerlo è stato un medico che transitava in auto proprio in quel momento, ma le sue condizioni, a causa del violentissimo impatto con l'auto, sono apparse subito disperate, tanto che i sanitari dell'elisoccorso, subito giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo radiomobile di Susa, che hanno rilevato l'incidente, la Polstrada di Susa e la polizia locale bussolenese, che hanno deviato il traffico, particolarmente intenso in quel momento.

Non è la prima vittima di quell'incrocio maledetto, dove da tempo è prevista una rotonda, che dovrebbe consentire una maggiore sicurezza. In serata l'amministrazione comunale di Bussoleno ha diffuso una nota a questo riguardo. “Ancora un incidente sulla provinciale all'ingresso di Bussoleno - vi si legge - In questo tratto di strada, con un lieve curva, con un incrocio, a un centinaio di metri da un semaforo, troppo spesso l'eccessiva velocità o la disattenzione creano situazioni di pericolo per tutti, chi in auto, chi in moto, chi in bicicletta, chi a piedi. Oggi una persona ha lasciato la propria vita sull'asfalto. Questo addolora e diventa un monito, un segnale che non si può tralasciare. Da anni c'è un progetto per costruire una rotonda che obbligherebbe a ridurre la velocità e ad agevolare la mobilità per chi transita. I tecnici della Città Metropolitana sono venuti appena prima dell'inizio dell'emergenza per concludere le parti finali della progettazione esecutiva. Dopo il ripetersi dei tanti ragionamenti propositivi, l' Amministrazione Comunale a nome di tutta la comunità di Bussoleno chiede che si passi dalle parole ai fatti. La rotonda non è solo un messaggio di benvenuto a chi entra in paese, è anche un baluardo di prudenza e di prevenzione per evitare incidenti gravi. Per questo, deve avere una priorità nelle scelte di esecuzioni dei lavori stradali in Regione e Città Metropolitana”.