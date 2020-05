Valli e cintura: 566 gli attualmente positivi

Finalmente abbiamo il dato ufficiale degli “attualmente positivi” comune per comune: in valli e cintura sono in totale 566, secondo i numeri aggiornati alle 18,30 di ieri sera sulla “mappa Covid” della Regione. Mappa che a inizio settimana ha nuovamente cambiato il metodo di computo: si era partiti un mese e mezzo fa con i casi totali per comune di residenza, poi si è passati all’attribuzione per domicilio, quindi a sottrarre i guariti, restituendo la somma di attualmente positivi e deceduti, infine a sottrarre anche le persone in via di guarigione, ovvero con primo tampone negativo in attesa del secondo. Questa era la fotografia fino alla scorsa settimana: da lunedì, con l’entrata nel vivo della “fase 2”, il nuovo aggiustamento che va ad escludere anche i decessi, evidentemente per fornire a tutti un quadro realistico...

su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020