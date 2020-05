Alpignano: ora il "ponte nuovo" presenta il conto

GUARDA IL VIDEO

La chiusura è scattata venerdì scorso poco dopo le 13. Conseguenza del sopralluogo effettuato dai tecnici del Servizio viabilità della Città metropolitana insieme a quelli del Comune. Il Ponte “nuovo” sulla Dora è stato chiuso al traffico al km 3+700 della ex strada provinciale. Resta invece la possibilità di attraversarlo a piedi e con la bici. Il ponte presenta infatti criticità e danneggiamenti ipotizzabili al transito di veicoli di peso eccedente a quello consentito. La struttura è fra quelle oggetto di finanziamento per interventi di manutenzione straordinaria, ammessi nel Decreto ministeriale detto “Decreto Ponti”, approvato nel marzo di quest’anno. L’intervento risulta finanziato per complessivi 2 milioni suddivisi sulle annualità 2020 e 2021...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020