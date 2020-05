Centri estivi, quasi pronte le linee guida della Regione

Sono finalmente in arrivo le linee guida per l’apertura in tutto il Piemonte dei centri estivi, che oltre a consentire di riprendere in mano il discorso dei servizi per bambini e ragazzi, interrotti ormai da fine febbraio con la chiusura delle scuole, andranno di fatto a rappresentare una “prova generale” di ciò che potrà accadere a settembre con la riapertura, data per certa, di tutte le scuole. La Regione ha trasmesso ieri mattina le linee guida agli esponenti dalle associazioni delle autonomie locali, tra cui comuni, oratori e tutti i soggetti interessati: l’intenzione è di approvarle venerdì in giunta. Oggi è previsto un incontro in videoconferenza durante il quale gli attori coinvolti potranno confrontarsi sul contenuto di una bozza di lavoro pensata per fornire indicazioni...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020