Condove: quale futuro per il poliambulatorio? Salgono i timori

Che ne sarà del poliambulatorio di Condove una volta archiviata, si spesa presto, anche la “fase 2” dell’emergenza Coronavirus? L’interrogativo aleggia in paese ormai da qualche settimana, visto che il “tornado” Covid-19 ha portato con sé la sospensione sia del servizio prelievi, sia delle attività specialistiche, trasferite temporaneamente ad Avigliana per consentire alla struttura di diventare sede delle cosiddette Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, ovvero i pool di medici incaricati di curare i pazienti Covid posti in isolamento domiciliare. Ma si sa che, in tali circostanze, il rischio che una misura presentata come temporanea possa in un secondo momento diventare definitiva è spesso dietro l’angolo. In comunicato diffuso venerdì 22 maggio, l’Asl To3 ha provato a fare chiarezza su come verrà declinata la “fase 2”...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020