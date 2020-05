Ristorazione: tavoli vuoti, tavoli pieni. La rimonta è iniziata

Diciamo che cominciare la fase 2.5 con un piatto di tagliatelle al ragù di fagiano impiattate dentro una corona di fieno profumato (e sterilizzato) è già una riconciliazione con tutto. Per chi le gusta, ma anche per chi le cucina. Questo mistico assembramento di gusti è comparso sabato tra i piatti del primo menù d.C. (dopo Covid) della Trattoria della Buffa, frazione di Giaveno. Cucina piemontese, vocazione all’impiattamento: «È stato atroce, nei giorni scorsi, inscatolare i nostri piatti nei kit da asporto...», dice sorridendo dentro la mascherina Ferruccio Marchiaro, originario di Balangero, che conduce la trattoria con il giavenese Giuseppe Romeo. Per anni Marchiaro e Romeo hanno lavorato insieme come cuochi. Cinque anni fa hanno rilevato la Trattoria della Buffa, locale che di anni ne ha 25. Il ristorante ha sei dipendenti, il cui impiego viene dosato in questa ripartenza a fari spenti...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020