Rivoli: il compagno Aldo stroncato nel sonno, cordoglio in città

Si svolgeranno oggi alle 10,30, con rito civile, i funerali di Aldo Piovano, 74 anni, deceduto nella notte tra sabato e domenica, stroncato nel sonno dalla rottura di un aneurisma. «Un fulmine a ciel sereno», afferma il figlio Pavel, che ricorda: «Questo mese di maggio avrebbe dovuto essere di festa». Ieri avrebbe compiuto 75 anni e nel fine settimana sarebbe caduto il 50° anniversario di matrimonio con Rosangela Mastromatteo. Una coppia molto conosciuta in Rivoli, che ora piange la scomparsa improvvisa di un uomo che ha dato tanto, soprattutto sul fronte delle lotte sindacali a difesa degli operai. Aldo era nato il 25 maggio del 1945 a Rivoli, in San Martino, come teneva a sottolineare lui stesso rivendicando l’appartenenza ed il radicamento...

su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020