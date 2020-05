Weekend tragico: numerosi incidenti, due morti

Due morti, un'infinità di incidenti sulle strade ed in montagna in questo primo fine settimana di “libertà” dopo il lockdown. Oltre ai due mortali, l'incidente che poteva avere le conseguenze più gravi si è verificato sabato alle falde del Rocciamelone, dove una Jeep Renegade è uscita di strada all’altezza della sbarra sulla strada sterrata che conduce al rifugio La Riposa. Il suv dopo aver cappottato per diverse decine di metri lungo la scoscesa scarpata, ha fortunatamente terminato la sua corsa contro un gruppo di conifere, che ha frenato l’abbrivio che l’avrebbe fatto precipitare ancora per qualche centinaio di metri, con conseguenze facilmente immaginabili. Invece il guidatore se l’è cavata con qualche escoriazione…

Su Luna Nuova di martedì 26 maggio 2020