Accoglienza: cercasi turista soft per B&B e locazioni

C'è un mondo sommerso, anche e soprattutto nella medio-bassa valle con meno vocazione turistica, che negli ultimi anni ha contribuito a costruire la spina dorsale dell’accoglienza. Una rete che ha intercettato molti stranieri, poco visibile ma diffusa e, a conti fatti, con un giro d’affari non trascurabile. Un mondo che però adesso rischia di affogare e andare a fondo, stritolato fra i due mesi abbondanti di lockdown, regole ancora poco chiare per la riapertura e l’incertezza del futuro a breve e lunga scadenza.

È quello dei bed&breakfast e delle case a locazione breve, chiamate in gergo locazione turistica. Un mondo sparso, quasi nascosto, fra le borgate, in fondo a vie a volte anguste, lontano dai riflettori dell’accoglienza turistica più classica, ma che negli...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020