Collegno: i giochi dell’asilo si possono usare su prenotazione

Giardini degli asili nido aperti per far giocare i bambini. Il Comune apre le aree gioco su prenotazione. Con la Fase 2 sono stati riaperti parchi e aree verdi, ma sono rimasti interdetti gli spazi attrezzati e le aree gioco per i bimbi. In attesa delle linee guida nazionali e regionali per riaprire in sicurezza le aree gioco, la giunta ha deciso di pensare al benessere dei più piccoli e di aprire i giardini e i giochi degli asili nido Arcobaleno, Salvo D’Acquisto e Tortello per i bambini di 1-2 anni accompagnati da un familiare responsabile. I giochi saranno puliti e sanificati dopo ogni utilizzo e l’accesso a bimbi e accompagnatori...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020