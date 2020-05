Da Bussoleno le chiamate per il test sierologico

GUARDA IL VIDEO

Personale della Croce Rossa, comitato di Susa, e giovani del servizio civile volontario che erano stati costretti ad interrompere, causa virus, la propria “ferma” presso gli enti locali. Sono questi gli operatori che da lunedì stanno compiendo, in turni da cinque, molte delle 9mila chiamate ai cittadini piemontesi per l’indagine sierologica che ha preso il via in tutta Italia e che alla fine dovrebbe portare ad un campione significativo di 150mila soggetti. Il polo logistico di via Cascina del Gallo, a Bussoleno, è uno dei cinque call center Covid a cui è demandato il compito di chiamare a casa i circa 9mila soggetti che potrebbero, su base volontaria, aderire allo screening sierologico per scoprire chi di loro abbia maturato gli anticorpi e, di conseguenza, sia venuto a contatto con il virus. Insieme a Bussoleno operano quelli di Novara, Cuneo, Asti e Casale Monferrato…

Su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020