Giaglione: addio Aldo Gallasso, l'ultimo bracciante

Sul web si era diffusa quasi subito la notizia che anche lui fosse fra le vittime ritrovate morte in casa dopo giorni dal loro decesso. Invece Aldo Gallasso, Aldo “Dzaco”, 80 anni compiuti ad aprile, è semplicemente passato dal sonno alla morte nel letto della sua abitazione di frazione San Lorenzo, nel centro di Giaglione. In molti lo avevano ancora visto il giorno precedente, in particolare alcuni del gruppo spontaneo e solidale che si preoccupavano di fornire un pasto caldo a quell’uomo solitario, taciturno, ma estremamente dignitoso…

Su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020

