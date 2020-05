Le gemelle erano morte da mesi, in un biglietto la spiegazione del mistero

Forse si sono tolte la vita entrambe, utilizzando dei farmaci specifici. O forse, ed è la pista al momento più accreditata, una è deceduta per morte naturale e l’altra ha vegliato sul suo corpo per qualche giorno, fino a lasciarsi andare. Sono queste le due ipotesi al vaglio degli inquirenti che indagano sulla morte di Maria e Vittoria Perottino, le due sorelle gemelle di 66 anni, entrambe nubili, i cui cadaveri, ormai pressoché mummificati, sono stati ritrovati martedì 26 maggio nella loro abitazione di strada Susa 27 all’Isolabella, in regione Bari, verso il confine tra Bussoleno e Foresto…

Su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020