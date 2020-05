Piossasco, la 3ªD in finale ai Comix Games

Due ore e una finale tutta da giocare per gli allievi della 3ªD della scuola media Cruto. Si svolgerà in diretta sul canale YouTube di Repubblica venerdì 29 maggio dalle 11 alle 13 la gara conclusiva del concorso nazionale di ludo linguistica organizzato da “Comix” in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino, “Repubblica@Scuola” e “Gedi visual”, con la partecipazione di Mondadori e del Museo egizio. In collegamento dalle loro città e case attraverso una piattaforma web, 150 ragazzi per sei classi (tre scuole medie e tre superiori) provenienti da tutta Italia, che si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di campione nazionale dei “Comix Games 2020”...

