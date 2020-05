Rivoli: l’ultimo saluto al compagno Aldo Piovano

Si sono svolti martedì mattina con rito civile i funerali di Aldo Piovano, 74 anni, deceduto nel sonno nella notte tra sabato e domenica scorsi. Tante le persone intervenute a salutare la salma nel cortile della casetta di via Gorizia, sotto il grande portico, davanti al quale erano allineate le bandiere di tutte le associazioni, partiti ed istituzioni in cui ha combattuto le sue battaglie di sindacalista, consigliere comunale ed assessore. «Proprio qui, in questo bellissimo giardino, dove venivo a trovare l’altro fratello Piovano, ho conosciuto Aldo, ed è stata subito profonda intesa sui valori e la necessità di intraprendere le lotte per i diritti del lavoro. Un’affinità elettiva che non è mai scemata», ha detto Fulvio Perini della Cgil salutando a nome di tutti...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020