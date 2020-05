Valli e cintura: quasi un terzo di positivi in meno

Il Piemonte inizia a stare decisamente meglio, valli e cintura ancora di più. Nella giornata di mercoledì, per la prima volta a livello regionale, sono stati registrati zero decessi, a fronte dei 16 comunicati nel pomeriggio dall’Unità di Crisi, cifra che però comprende anche le morti avvenute nei giorni precedenti e solo successivamente accertate come decessi Covid. Discorso molto simile per la giornata di ieri, con un decesso registrato a fronte dei 10 cumulativi comunicati. Numeri confortanti che confermano il trend imboccato ormai da alcune settimane, con la curva dei contagi costantemente in discesa. Anche a livello zonale le persone attualmente positive diminuiscono in tutte le macro-aree: va detto però che in questo calo palpabile dei casi possono essere compresi anche alcuni morti da Coronavirus, di cui non viene reso disponibile il dato, e non solo le persone...

su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020