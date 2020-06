Bardonecchia: cade nel pozzo, lo salva il giovane finanziere

Una caduta accidentale in un pozzetto, le urla disperate di una vicina di casa, un ragazzo che corre e dopo molti tentativi riesce a trarre d’impaccio il malcapitato, che se l’è cavata con tanto spavento e, probabilmente, un raffreddore per essere stato a mollo per oltre mezzora. È successo la settimana scorsa a Bardonecchia, a due passi dalla centralissima via Medail. Un sessant’enne caduto accidentalmente in un pozzetto pieno d’acqua, profondo oltre tre metri, ha iniziato a chiedere aiuto perchè incapace di trarsi d’impaccio da solo. Le sue invocazioni sono state sentite da una vicina di casa, che a sua volta si è messa strillare per cercare aiuto in qualche passante. Ma per lunghi minuti non è intervenuto nessuno…

Su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020

