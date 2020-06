Collegno: l’esperimento si trasforma in dramma

Resta ricoverato in prognosi riservata al Regina Margherita di Torino, il bambino di dieci anni rimasto gravemente ustionato giovedì sera mentre stava realizzando un esperimento di chimica. Aveva scelto proprio quel tipo denominato “serpente del Faraone” in quanto definito “innocuo” dal tutorial di youtube su cui ci stava documentando. La sera precedente lo aveva già portato a termine in compagnia della madre ed era andato tutto perfettamente liscio. Giovedì sera quindi lo avrebbe documentato con un filmato da allegare alla sorta di “tesina” da presentare per la fine dell’anno scolastico della classe di quinta elementare che frequenta alla Don Milani. Poco dopo le 22 nella sua casa di via Gobetti ha creato un miscuglio con bicarbonato...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020