Gravere: due vittime nello scontro fra moto, dinamica ancora incerta

Nel violento impatto sono stati colpiti entrambi alla testa: un colpo fatale, di fronte al quale purtroppo non c’è stato nulla da fare. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente motociclistico in cui sabato 30 maggio hanno perso la vita Gianmarco Luzzi, 42 anni di Collegno, e Ionela Lungu, 39 anni di Susa, di origine rumena, da tutti conosciuta come Luana: erano colleghi di lavoro presso la società segusina Ok-Gol, controllata dalla Sitaf. Il dramma si è consumato intorno alle 18 sull’ex statale 24 del Monginevro a monte delle curve del Belvedere, al km 57+400, in un punto già...

Ionela per tutti a Susa era Luana. L’italianizzazione del nome era figlia oltre che della sua ormai lunga permanenza nel nostro Paese, anche di una solarità contagiosa, che l’aveva fatta apprezzare sia dalla comunità segusina che nei luoghi di lavoro. Da ormai un paio d’anni aveva trovato impiego all’Ok-Gol, che gestisce per conto di Sitaf la viabilità sull’autostrada del Frejus, ma dal 2014 al 2018 aveva fatto parte del team, come cameriera di sala, della pizzeria “Bella Napoli” di piazza Trento, nel centro storico segusino. A ricordarla con commozione è proprio il suo datore di lavoro del tempo, il titolare della pizzeria Carlo Perreca...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020