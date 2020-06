Mauro, guarito, riapre il circolo alla Ramats

Un circolo che riapre, in una borgata di montagna, è sempre una bella notizia. Ma se quel circolo, che è anche e soprattutto una trattoria che nel corso degli ultimi anni ha saputo attrarre molta gente da fuori, è stato chiuso a causa dell’emergenza Covid-19 ed in particolare perchè il suo gestore era finito in ospedale proprio perchè i suoi polmoni erano stati aggrediti dal virus, assume un rilievo decisamente diverso. Il circolo è quello ricreativo della Ramats e il suo gestore, uno dei primi contagiati e guariti valsusini, è il meanese Mauro Perotto, che l’ha rilevato nel 2017...

Su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020