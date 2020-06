Rivalta, adotta il tuo orto: le verdure fresche arrivano a casa

Un orto per il sogno bucolico di ciascuno. È questa l’idea alla base del progetto “Adotta il tuo orto”. Infatti in un momento in spesso molte famiglie desiderano cibi qualitativamente elevati ed a chilometro zero, ma solo in pochi hanno davvero la possibilità di ritagliarsi un pezzo di terra e soprattutto un po’ di tempo per coltivare un orto...

Su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!