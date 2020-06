Terza media: quando l’esame è tutto un’incognita

Esami in vista per molti studenti. Con giugno si conclude infatti l’anno scolastico e mai come quest’anno le perplessità, i timori e i dubbi accompagneranno l’ultimo squillo della campanella. E la cosa vale, soprattutto, per coloro che dovranno sostenere gli esami. Quello di terza media è un esame di Stato, ed è il primo e più importante che i ragazzi affrontano. In tempi normali si sarebbero misurati con diversi docenti, in un confronto interdisciplinare. In tempo di Coronavirus non sarà così. Anche se si svolgeranno in piena “fase 2”, con minori restrizioni sociali, non è più possibile, né opportuno, tornare in classe. Così, anche in questo settore, la comunità coinvolta dovrà fare uno sforzo per adeguarsi, confrontandosi con modalità del tutto nuove. Come ha già fatto nei mesi scorsi. A partire dalla Dad, la didattica a distanza, che ha richiesto strumenti...

su Luna Nuova di martedì 2 giugno 2020