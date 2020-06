Sorpresi dal temporale, salvati dall'elicottero dei vigili del fuoco

GUARDA IL VIDEO

Il temporale, veloce ma violento, che intorno alle 15 di oggi ha interessato la montagna dell'Indiritto bussolenese, ha costretto l'elicottero dei vigili del fuoco ad un intervento di emergenza per mettere in salvo una famiglia che si era avventurata sul sentiero della Fugera, località nota per le cave di marmo verde, per le falesie di arrampicata e per il bel panorama che vi si gode della valle. Il temporale che si è localizzato in maniera particolarmente violenta sulla zona ha bloccato padre, madre e due bambini in una zona impervia. Una prima squadra di vigili del fuoco ha tentato di raggiungere gli escursionisti, ma per recuperarli è dovuto intervenire l'elicottero. I quattro sono stati caricati e poi fatti scendere nel prato adiacente il polo logistico della protezione civile, in via Cascina del Gallo, dove sono stati rifoccillati e rasserenati dai volontari della Croce Rossa di Susa. Proprio mentre sulla Fugera, cessato il nubifragio, era già tornato a splendere, ironia della sorte, uno splendido sole di tarda primavera.