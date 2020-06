Crono-virus: tre mesi imbarazzanti. E poi è "sblockdown"

Nelle puntate precedenti. Poco più di una banale influenza. Ah, meno male. Però non sento bene i sapori. In effetti, è un virus più aggressivo del solito. Comunque andrà tutto bene. Come no. Lockdown, autocertificazioni, smart working, Partito dei Complottisti, Congregazione degli Asintomatici. Lauree brevi in virologia. Il numero di esperti supera quello dei contagiati. Videochat con tutti. Mai viste tante librerie. E poi: mascherine care come il caviale iraniano, maschere da snorkeling di Decathlon trasformate in respiratori (premiateli, quelli che le hanno ideate). Grave epidemia di «C’è la faremo». La gente muore. Ci vorrebbe un eterno riposo, così sul momento, per tutte le vittime. Sono d’accordo, recitiamolo insieme, siamo su Canale 5.

13 aprile, Pasquetta. Piovono multe. Eh, ma mi aspettavano a casa Agnelli...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020