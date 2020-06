Da domenica test sierologici per tutta l'alta valle

Un test sierologico, seguito poi da eventuali tamponi in caso di positività, per testare quanto abbia inciso il virus sulla popolazione dell’alta valle. Partirà domenica 7 giugno “Open Valley”, il progetto di sorveglianza, informazione e formazione - Covid 19 in alta valle. Si tratta di uno screening epidemiologico per capire come la popolazione dell’alta valle abboa reagito al Coronavirus. Un esame che coinvolge, su base volontaria, i circa 14mila cittadini residenti e, attraverso un test rapido, permette di determinare il contatto che questa popolazione ha avuto con il virus. L’obiettivo di questo esame è, quindi, determinare la presenza degli anticorpi che rilevano l’attività del sistema immunitario quando viene a contatto con il Coronavirus, e precisamente i due valori definiti IgM e IgG…

Su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020