Grugliasco: il Cavaliere che aiuta i più deboli

«Sono davvero orgoglioso, ma al tempo stesso sorpreso per un riconoscimento tanto prestigioso. Non posso fare altro che condividerlo con i miei “colleghi” del progetto Grugliasco Giovani con cui abbiamo portato avanti decine di iniziative in questi ultimi anni». Daniele La Spina, 26 anni, ha ricevuto mercoledì scorso la comunicazione di essere stato nominato “Cavaliere al merito” dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella motivazione si fa riferimento all’impegno messo in campo in questi ultimi mesi di emergenza Coronavirus per assistere le fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani e le persone sole. Fare loro la spesa, ritirare ricette e medicinali ed assisterli in caso di particolari necessità. Attività che ha visto...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020