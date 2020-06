«Io, miracolato sul Rocciamelone»

L’avevamo definito un miracolato ed è lui stesso a confermarlo. A distanza di quasi due settimane Piero Giusti, 61 anni, titolare di una piccola ditta di autotrasporti a Collegno, ricorda ancora con un brivido quei lunghi e terribili secondi in cui la sua Jeep Renegade ha iniziato a ribaltarsi lungo lo scosceso pendio della Riposa, alle falde del Rocciamelone. Lui ne è uscito soltanto con qualche graffio e con alcune ammaccature che hanno iniziato a colorarsi di scuro nei giorni successivi. «Ma i lividi non sono nulla - ammette - la cosa più difficile è stata riuscire a dormire, appena provavo a chiudere gli occhi mi ritornava in mente la scena, era una vero e proprio incubo, soltanto da un paio di notti sono riuscito a prendere sonno»...

Su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020