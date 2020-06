Rivalta, una pioggia di fondi per la scuola Mary Poppins

Nuovi lavori per la scuola dell’infanzia Mary Poppins e per il polo dell’infanzia Ilaria Alpi. Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione Piemonte per circa i due terzi del costo totale. La Regione infatti ha stanziato più di 37 milioni di euro per finanziare 29 progetti di messa in sicurezza delle scuole piemontesi, anche in vista di una eventuale riapertura degli istituti dopo l’emergenza sanitaria...

