Rivoli: l'ex assessora Franca Zoavo assolta in Appello

Quattro anni di carcere e due assoluzioni. È questo l’epilogo della vicenda “Massaro” dopo tre anni di processi e dibattiti. La pena per Francesco Massaro, ex capogruppo dei Moderati in consiglio comunale, è stata rimodulata dalla Corte d’Appello di Torino a 4 anni e non più a 4 anni e 6 mesi. Assoluzione piena invece per l’ex assessora all’istruzione, Franca Zoavo, e per il responsabile del servizio urbanistica Antonio Graziani, perché il “fatto non sussiste”. Massaro era stato arrestato nel maggio del 2017 con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità. L’ipotesi era che avesse chiesto denaro, circa 20mila euro, ad alcuni imprenditori in cambio di alcuni favori per delle pratiche edilizie (il consigliere era presidente della commissione urbanistica)...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020