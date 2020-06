Valli e cintura: i casi positivi più che dimezzati in 14 giorni

C’è sempre più verde, sinonimo di “nessun caso”, nella mappa Covid di valli e cintura. Un verde che aumenta man mano che si sale verso l’alta montagna. E anche laddove fino a qualche settimana fa spiccava un rosso acceso, se non addirittura amaranto, ora si tende sempre di più al rosa tenue. Guardando la cartina sul sito della Regione Piemonte è palpabile come la situazione sul fronte dei contagi stia nettamente migliorando di giorno in giorno. Ed è davvero un bel segnale, perché a oltre due settimane dalla riapertura della gran parte dei negozi vuol dire che la “fase 2” non ha innescato quel “rimbalzo” che era stato quasi messo in conto, vista l’aria pesante che si respirava in Piemonte fino a inizio maggio. I dati della mappa Covid presente sul sito...

su Luna Nuova di venerdì 5 giugno 2020