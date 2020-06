Collegno: la differenziata vola e raggiunge quota 66 per cento

Collegno raggiunge tutti gli obiettivi in tema di rifiuti: 66,6 per cento di raccolta differenziata. Ora si punta al 70 per cento e alla riduzione dei consumi della plastica monouso con “Collegno plastic free”. «Il percorso intrapreso va nella direzione giusta ma abbiamo ancora tanta strada da fare insieme - commenta il sindaco Francesco Casciano - per questo motivo ringrazio tutti i cittadini e le aziende virtuose del territorio perché questi sono obiettivi comuni. La riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata sono traguardi di civiltà, ambientale ed economica. Riciclare materiali destinati genera lavoro pulito e risparmio di materie prime, ma soprattutto diffonde una cittadinanza consapevole. La scelta ecologica è per aria, terra e acqua la sfida di tutti in cui...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020