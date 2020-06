Condove: al poliambulatorio tornano i prelievi, ma su prenotazione

Anche il poliambulatorio di piazza Vittorio Veneto 10 inizia lentamente a tornare alla normalità ante-Covid: ieri mattina l’Asl To3 ha ufficializzato al Comune di Condove la ripresa del servizio prelievi a partire da lunedì prossimo, 15 giugno. Una notizia molto attesa da numerosi utenti, costretti nella fase acuta dell’emergenza sanitaria a ricorrere al polo sanitario di Avigliana sia per i prelievi, sia per le visite specialistiche, per consentire alla struttura condovese di diventare sede delle cosiddette Usca, le Unità speciali di continuità assistenziali, ovvero i pool di medici incaricati di curare i pazienti Covid posti in isolamento domiciliare. Ora si riparte, almeno con i prelievi, com’era per altro stato preannunciato nel mese di maggio: il sindaco Jacopo Suppo, nelle...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020