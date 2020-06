Estetiste: c’è un volto amico sotto la mascherina

Sono stati tra gli ultimi a riaprire, salendo ai primi posti della classifica della frustrazione. Il 18 maggio è stato una liberazione per i centri estetici, usciti provati dal lockdown, ma anche preparatissimi per una ripartenza lanciata. Poco più di un mese fa si erano fatti sentire con un flash mob in piazza Castello a Torino: striscioni, distanze, mascherine e cartelli scritti a mano per chiedere la riapertura. C’era tutta la preoccupazione di un settore che oggi sta recuperando il terreno perduto. Come? Tornando a fare semplicemente bene il proprio lavoro, fondato non solo sulla capacità e la competenza, ma anche sull’interazione con i clienti. Tornare quella di prima era l’obiettivo di Angelica Cane, titolare di Angelica Benessere, studio di estetica di via Rombò a Rivoli con vista Castello...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020