Giaglione: “Un solo filo” nel destino di Nella Scoppapietra

Secondo la mitologia greca le Moire - Cloto, Lachesi e Atropo - erano tre sorelle dedite all’arte della tessitura che stabilivano il destino degli uomini attraverso la metafora della vita vista come filo. Le tre sorelle si trovano in un antro scavato nella roccia sotto il Mont Saint Michel, in Francia. Questa volta, le tre donne hanno scelto di seguire le vicende di quattro destini segnati, in precedenza, da alcuni indimenticabili personaggi già presenti in poemi epici. I destini dei quattro personaggi principali sono in qualche modo legati; tra le sue mani Lachesi avvicina e allontana a piacimento i loro fili. Tutti loro, a Parigi, avranno a che fare con un attentato sanguinoso: non tutti ne usciranno allo stesso modo ma tutti avranno modo di guardarsi dentro per capire chi sono. È questo il filo conduttore, è proprio il caso di dirlo su cui si snoda la terza fatica letteraria della giaglionese Nella Scoppapietra, “Un solo filo”, Golem edizioni…

Su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020