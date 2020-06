Rivoli: si è spento il sorriso di Ada Moine, pasticcera e barista

Sabato scorso alle 15, ultimo saluto, presso la parrocchia della Stella, ad un personaggio molto amato della città: Ada Moine, lo storico volto che, con il sorriso e la gentilezza che erano la sua nota dominante, ha avvolto, quasi con tenerezza, centinaia e centinaia di torte e pasticcini per i clienti della rinomata Pasticceria Moine di via Fratelli Piol, una delle eccellenze della città e del Piemonte. La sua scomparsa venerdì 5, presso la Rsa di via Querro che la ospitava: qui era rientrata dopo venti giorni all’ospedale di Rivoli curata e guarita dal Coronavirus con tamponi negativi. Ma la sua fibra, sicuramente debilitata dalla malattia, non ha retto. Don Filippo Massarenti, che ha celebrato la cerimonia funebre in una chiesa sottoposta alle regole imposte dal...

su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020