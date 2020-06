Test, l'alta valle riscrive la mappa del contagio

GUARDA LA FOTOGALLERY

Sotto la spinta motrice dei sindaci, che sono stati i primi a sottoporsi al test sierologico, la prima giornata del progetto “Open Valley”, in cui tutti gli abitanti dell’alta valle potranno sottoporsi volontariamente, ed a prezzo conveniente, al test per capire se sono venuti a contatto con il virus, ha fatto registrare un boom di adesioni. La domenica sperimentale, presso il seminterrato dell’ipermercato Le Baite di Oulx, riadattato ad ambulatorio prelievi, ha infatti registrare ben 110 test, 30 in più dell’ottantina di media a giornata previsti per le prossime settimane…

Su Luna Nuova di martedì 9 giugno 2020