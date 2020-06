Alpignano: la Città metropolitana sollecita Appendino per il ponte nuovo

Il Consiglio metropolitano sollecita la sindaca Chiara Appendino a qualificare come prioritario l’intervento di riapertura del ponte di Alpignano destinando quota parte dell’avanzo libero per integrare ed anche anticipare le risorse rese disponibili a livello nazionale dal cosiddetto “Decreto Ponti” ed anche a richiedere alla Regione e al ministero delle infrastrutture uno stanziamento straordinario per la stabilita e la sicurezza del ponte nel caso gli interventi necessari si dimostrassero più consistenti. Lo stabilisce una mozione urgente approvata presentata dal capogruppo della lista Città di Città Roberto Montà. Si chiede che Città metropolitana avvii una concertazione con il Comune di Alpignano ed i comuni limitrofi nella zona ovest per verificare le...

su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020