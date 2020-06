Condove: a breve il cantiere della materna Rodari, sarà demolita a luglio

“Sul più bello” ci ha pensato l’emergenza Coronavirus a ingolfare una macchina che era ormai pronta a partire. Avrebbero dovuto iniziare ad aprile i lavori di demolizione e di ricostruzione della nuova scuola dell’infanzia Gianni Rodari: con la ripresa di tutte le attività, ora l’asticella per l’avvio del cantiere è fissata entro la fine di giugno. Se non ci saranno intoppi, nel mese di luglio il vecchio edificio è dunque destinato a cadere per sempre, lasciando spazio ad una struttura nuova di zecca e all’avanguardia dal punto di vista energetico. «Peccato davvero per questi due mesi persi, che ora “ballano” sul cronoprogramma - afferma l’assessora ai lavori pubblici Giorgia Allais - contando che i cantieri dovrebbero durare circa un anno solare, senza lo stop...

su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020