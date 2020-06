Quei centri estivi per piccoli gruppi nell’era del Covid

Avete presente, d’estate, i cortili delle scuole o i parchi giochi che pullulano di decine di bambini disposti in un grande cerchio, che corrono e giocano felici? Bene: scordateveli, almeno per quest’anno. Perché i centri estivi saranno tutto un altro mondo. Un mondo fatto di piccoli gruppi sempre uguali che neanche per sbaglio dovranno incrociarsi tra loro. Di bambini che a mensa mangeranno da soli al loro tavolino. Di bambini che usciranno singolarmente, scaglionati, per tornare a casa. Diciamocelo: tutto questo un po’ di tristezza la mette. Ma ci si abituerà, per forza di cose, sperando che sia un modo transitorio e non “il modo nuovo” di vivere quest’esperienza. L’associazione socio-culturale onlus Antares di Susa, che da lunedì 15 giugno gestirà i centri...

su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020