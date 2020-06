Rivoli, norme post-Covid troppo rigide: estate più triste senza AcquaJoy

Un’estate rivolese in tono minore e un poco meno attraente per l’assenza di una delle attrazioni della città: il parco natatorio e l’impianto AcquaJoy resterà chiuso per tutta la stagione estiva 2020. «L’attuale situazione di emergenza e le normative igienico-sanitarie da adottare in merito alle misure cautelative per il contenimento del contagio da Covid-19, se pur attenuate e ridimensionate, non ci consentono di aprire», annuncia Enrica Lanza, socia dell’Acqua team Rivoli Srl che ne è proprietaria e lo gestisce con un equipe di collaboratori di una quarantina di dipendenti. «Oggi non sarebbero sufficienti per controllare e seguire tutto l’afflusso di clienti, tantissimi in età prescolastica, con notevole rischio. Una decisione difficile - ammette - ma che...

su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020