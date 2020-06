Villarfocchiardo, l'ultima campanella la suonano i genitori

GUARDA LA FOTOGALLERY

Tre mesi di lezioni a distanza, magari ritagliandosi spazi e connessione in mezzo allo smart working di mamma e papà. Duri, durissimi, fra rete che va e che viene, senza il contatto “fisico” con l’insegnante e, soprattutto, con i compagni di classe. Ma almeno l’ultimo giorno di scuola, l’ultima campanella, andavano festeggiati insieme. In tanti l’hanno fatto ancora, per l’ennesima volta, con una reunion web, ammirevole ma per forza di cose fredda…

Su Luna Nuova di venerdì 12 giugno 2020