Collegno: disabile cade, ma viene multato

Rischia di venire investito da un furgone, si ribalta con la sua motoretta per disabili, urta un’auto in sosta ed alla fine viene multato dai vigili. Protagonista della singolare disavventura è Francesco Palermo, 66 anni, vittima di un incidente sul lavoro che 24 anni fa lo ha lasciato senza gambe e con gravi lesioni permanenti anche alle braccia. Venerdì scorso stava percorrendo il controviale di corso Francia in direzione Rivoli all’altezza di Terracorta. «Quando ho svoltato in via Avigliana, mi sono visto arrivare addosso un furgone che stava superando alcune auto ferme allo stop. Per evitare l’impatto ho sterzato bruscamente e mi sono ribaltato andando poi a sbattere contro un’auto che era parcheggiata proprio in prossimità dell’incrocio». Soccorso da...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020