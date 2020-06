Genere crisi: riaprono i cinema, ma è una ripresa buia

Si è chiuso un cerchio, ieri, con la riapertura dei cinema. Quasi quattro mesi chiusi e ora una ripresa complicata. Il 23 febbraio, prime serrate. Le multisale provano a resistere: il 7 marzo c’è ancora chi va a vedere film, ma ormai il Covid ha svuotato le sale. Ieri il cinema è tornato. Si fa per dire. Poche riaperture, programmazioni tutte da inventare. Per i proprietari dei cinema stanno arrivando i momenti delle scelte pesanti. E Stefano Rosso, che gestisce le sale di Pianezza, Collegno e Sestriere, una prima scelta l’ha già fatta: «Riapriremo l’8 luglio, quando usciranno film nuovi e dai titoli forti. Nel frattempo sto provando a lavorare per allestire arene estive. Ho già l’ok da Rivalta, sto trattando con i comuni di Collegno e Rivoli». Rosso pensava di averle viste tutte...

su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020