Susa: l'Odissea di Paola, oltre due mesi per tornare a casa

Gli scenari non sono proprio quelli, nordici e non mediterranei, ma chiamarla Odissea in fondo non è così sbagliato. Un’Odissea moderna, vissuta da una ragazza segusina che fra qualche giorno compirà 18 anni. Lei è Paola Lombardi, frequenta il liceo scientifico Norberto Rosa di Bussoleno e dallo scorso 1° settembre aveva scelto di vivere un anno di mobilità studentesca in Irlanda. Per migliorare il suo inglese e per imparare a cavarsela nel mondo. Non poteva certo immaginare che “imparare a cavarsela” avrebbe sottinteso anche prove che altri studenti che nel corso degli anni hanno scelto di fare un anno all’estero non erano certo stati chiamati a superare…

Su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020