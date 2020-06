Bassa val Susa, negozi e artigiani: sconto sulla Tari per il lockdown

Come promesso i 22 comuni dell’Unione montana Valle Susa hanno concordato di applicare uno sconto sulla Tari per tutte le attività rimaste forzatamente chiuse al pubblico durante il periodo del lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus: in pratica la tassa rifiuti dovuta per il 2020 verrà ricalcolata al netto dei giorni effettivi di chiusura compresi tra i mesi di marzo e maggio. Un modo per venire incontro ad un settore messo in grave difficoltà dalla crisi economica scatenata dalla pandemia: la misura riguarda tutte le utenze non domestiche comprese nelle categorie di industria, artigianato, turismo, commercio al dettaglio (compresa la somministrazione di alimenti e bevande), fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020