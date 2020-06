Bussoleno: addio prof Lo Faro, un mondo di colori in eredità ai ragazzi

Sabato 13 giugno alunni, colleghi e dirigenti dell’Istituto comprensivo di Bussoleno si sono stretti attorno alla famiglia di Giuseppina Lo Faro, 64 anni, almesina, insegnante di educazione artistica alla scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi, scomparsa prematuramente l’11 giugno, per renderle l’ultimo saluto e omaggio. «Quando una persona cara, una collega, una mamma, un’insegnante scompare in modo inaspettato lascia un grande vuoto, che i ricordi provano a colmare. Con queste parole vorremmo ricordare Pina e tutto ciò che ci ha mostrato e ci ha trasmesso - hanno scritto in un sentito comunicato congiunto i suoi colleghi di lavoro della media bussolenese, in cui Pina Lo Faro insegnava con passione da una quindicina d’anni...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020