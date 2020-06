Collegno, la fresa è in partenza da Fermi

È arrivato ieri pomeriggio il macchinario destinato a scavare il tunnel della tratta che da Fermi porterà alla stazione Centro e quindi a Cascine Vica. In realtà sarà proseguito quel tratto di galleria che era già stato realizzato 15 anni fa quando la metro era arrivata a Fermi. Alcune decine di metri era stata scavata in direzione di Rivoli proprio in previsione dell’allungamento verso ovest della linea 1. Un nuovo passo avanti del progetto che sta procedendo secondo il programma. Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato il contratto per la realizzazione del lotto “Collegno Centro-Cascine Vica”, con Rti Ici-Gimac Holding Srl, le stesse imprese che stanno già lavorando sul lotto “Fermi-Collegno Centro”. Questa tratta, dal valore di 71,5 milioni di euro, interamente...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020