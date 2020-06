Orbassano, la maturità dietro la mascherina

Mascherina, misurazione della temperatura e autodichiarazione. Così inizia l’esame di maturità per i 206 studenti delle classi quinte dell’istituto Amaldi-Sraffa. I protocolli sanitari sono stringenti: si aspetta fuori finché non arriva la chiamata dalla commissione, poi il personale dell’istituto si occupa di misurare la temperatura corporea dello studente e di far firmare l’autodichiarazione di buona salute. Così anche per un eventuale accompagnatore maggiorenne...

Su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020

