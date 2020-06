Quattro Comuni insieme per il rilancio della Zona ovest

Oltre 99mila abitanti, 94 milioni di euro di spesa e più di 6mila attività imprenditoriali sul territorio: Collegno, Grugliasco, Druento e San Gillio si alleano per dare vita a “Comuni in Comune”, il piano che i consigli comunali dovranno approvare come convenzione e in base al quale si propongono di lavorare insieme sui temi della progettazione, della formazione, degli acquisti e della comunicazione. «L’obiettivo è quello di unire le forze in un momento complicato nel quale la cooperazione e la condivisione di obiettivi comuni fanno la differenza», sottolinea il sindaco di Collegno Francesco Casciano. «L’emergenza sanitaria ci ha mostrato chiaramente come l’unione faccia la forza per resistere, risollevarsi e guardare al futuro. Dobbiamo cogliere...

su Luna Nuova di venerdì 19 giugno 2020